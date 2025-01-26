Fenerbahçe'de Mourinho'nun son kararı çift forvet!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun bugün oynayacakları Göztepe maçına yine iki golcü ile çıkacağı öğrenildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mourinho'nun son kararı çift forvet!
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26 Ocak 2025 11:16
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta lider Galatasaray'ın berabere kalmasını iyi değerlendiren ve Adana Demirspor'u 4-0 yenerek farkı 6 puana indiren Fenerbahçe, sezonun flaş takımlarından Göztepe'yi yenerek yoluna kayıp vermeden devam etmek istiyor.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun zorlu maçın ilk 11'ine ve sistemine karar verdiği öğrenildi. Sezonun 2. haftasında ilk kez Göztepe maçına iki golcü ile çıkan sarı-lacivertliler son dakikada yediği golle bir puana razı olmuştu. Buna rağmen artık çift forvetli sistemin oturduğunu düşünen sarı-lacivertli takımın teknik patronunun kararını değiştirmeyeceği bildirildi.

EN-NESYRI-DZEKO

Özellikle hafta içi oynanan Lyon maçında birçok eksiğe rağmen çift forvetle iyi bir performans ortaya koyduklarını düşünen Mourinho, Göztepe karşısında da yine En Nesyri ve Dzeko ile gol arayacak. Szymanski sol kanattaki futboluyla sınıfı geçerken sahadaki dizilişte 3-4-1-2 olacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde sezonu kapatan Becao ile Oosterwolde'nin yanında sakatlıkları süren Livakovic ve Mert Müldür forma giyemeyecek, İsmail Yüksek ise kadroya dönecek.

Oyuncularıyla maç öncesi son toplantısını yapan Teknik Direktör Mourinho'nun, "Farkın azalmasıyla moralimiz daha da yükseldi. Her şeyin bizim elimizde olduğunu biliyorsunuz. Göztepe ile oynadığımız ilk maçı hatırlıyorsunuz. Bu kez pozisyonları sonuçlandırmada daha dikkatli olalım" dediği öğrenildi.

MOURINHO MEMNUN, YÖNETİM ÇALIŞIYOR

Sarı-lacivertli takımda Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ara transfer döneminde Sportif Direktör Mario Branco ve yönetimin yürüttüğü çalışmadan çok memnun olduğu öğrenildi. Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertli idarecilerden ilk etapta stoper bölgesine iki takviye isterken, Diego Carlos ve Skriniar gibi iki yıldız defans kadroya dahil edildi.

Öte yandan Mourinho, bu transferlerin yeterli olduğunu düşünse de yönetimin çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Fenerbahçe ile Talisca isimleri uzun süredir beraber anılırken, hem Başkan Ali Koç'un hem de yönetimin hücum gücü yüksek bir oyuncuyu da kadrolarına katmak istediği öğrenildi.

SZYMANSKI SINIRDA

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli oyuncu, bugünkü karşılaşmada kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek. Mourinho'nun öğrencisine gereksiz kart görmemesi konusunda uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

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