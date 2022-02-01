Fenerbahçe'de Meyer Danimarka'ya kiralandı!

Fenerbahçe, Max Meyer'in sezon sonuna kadar Midtjylland'a kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Meyer Danimarka'ya kiralandı!
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01 Şubat 2022 00:03
Fenerbahçe'de Max Meyer'in Midtjylland'a transferi resmi olarak açılandı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, Alman orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonu ile birlikte Danimarka ekibine kiralandığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Alman orta saha oyuncumuz Maximilian Meyer satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Danimarka Süper Lig ekibi FC Midtjylland'a kiralandı. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerde 12 maça çıkarken 1 kez gol sevinci yaşadı.

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