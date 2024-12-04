Fenerbahçe'de liderlik hesabı!

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Fenerbahçe, liderlik hesapları yapmaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de liderlik hesabı!
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04 Aralık 2024 09:21
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında alınan üç puanın ardından liderlik planları yapılmaya başlandı.

Galatasaray'ın evinde Eyüpspor'la berabere kaldığı haftada; taraftarının önünde üç gollü bir galibiyete imza atan sarı-lacivertliler, ezeli rakibiyle aradaki 5 puanlık farkı 3'e düşürdü.

Son haftalarda gollü galibiyetlere imza atan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, averaj olarak da Galatasaray'ın önüne geçti ve avantajı eline geçirdi.

Cumartesi günü Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbiden galibiyetle ayrılması halinde pazar gününe lider olarak başlayacak. Pazar günü ise Galatasaray, Sivasspor deplasmanında olacak. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor'a mağlup olursa Fenerbahçe hem puanları eşitlemiş olacak hem de liderliği ezeli rakibinden devralacak. Sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet futbolcuları liderlik için motive etmeye başladı.

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