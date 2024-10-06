Fenerbahçe'de Kostic mutlu etti!

Fenerbahçe'de yeni sezon transferlerinden Filip Kostic, teknik direktör Jose Mourinho'yu mutlu etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Kostic mutlu etti!
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06 Ekim 2024 13:10
Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Filip Kostic, teknik direktör Jose Mourinho'yu sevindirdi...

Kanarya'da Ferdi Kadıoğlu'nun boşluğunu doldurması, Jayden Oosterwolde'ye alternatif olması içina Sarı-Lacivertli renklere bağlanan Kostic, uzun bir süre formadan uzak kalmıştı.

Ön libero'daki zaafı gidermek adına Fiorentina'dan alınan Sofyan Amrabat ise kısa zamanda formayı kapmıştı.

MOURINHO'DAN YAKIN TAKİP

Bu ikilinin takıma vereceği katkıya büyük önem veren teknik direktör Jose Mourinho, şimdi Sırp sol kanat oyuncusunu yakın takibe aldı.

MOURINHO MUTLU

Antalya maçının ikinci yarısında formayı sırtına geçiren Kostic, özellikle sol kanada büyük hareket kazandırmıştı. Elindeki hazır alternatiflerle hem Avrupa Ligi hem de Süper Lig'de başarı kovalamak isteyen Portekizli teknik adam, bu gelişmelerden bir hayli mutlu... 

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