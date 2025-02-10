Fenerbahçe'de kim, ne zaman geri dönecek?

Fenerbahçe'de sakatlık kabusu devam ediyor. Son iki maçta tam beş oyuncusunu kaybeden sarı-lacivertliler, kritik karşılaşmalar öncesinde büyük bir kadro sıkıntısıyla karşı karşıya.
Türkiye Kupası'nda üç stoperini sakatlığa kurban veren Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor karşısında da bir stoper ve bir orta saha oyuncusunu kaybederek adeta revire döndü.
Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun uzun süreli sakatlıkları nedeniyle ara transfer döneminde iki stoper transferi yapan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta yeni bir şok yaşadı.
Savunmanın önemli isimleri Alexander Djiku, Diego Carlos ve genç stoper Yusuf Akçiçek, bu karşılaşmada sakatlık geçirerek takımdan uzak kaldı.
Bu gelişmelerin ardından ligde Alanyaspor maçına Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü ikilisiyle çıkan Fenerbahçe, henüz mücadelenin başında bir darbe daha aldı. Çağlar Söyüncü'nün sakatlanarak oyundan çıkması, teknik heyeti zor durumda bıraktı.
Stoper rotasyonunda yaşanan kriz nedeniyle orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, zorunlu olarak savunmaya çekildi.
ALANYA'DA DA DEVAM ETTİ
Sakatlık kabusu bununla da bitmedi. Sonradan oyuna dahil olan İsmail Yüksek, arka adalesinde yaşadığı problem nedeniyle uzatma dakikalarında sahayı terk etmek zorunda kaldı.
KRİTİK MAÇLAR ÖNCESİ ÖNEMLİ EKSİKLER
Son iki maçta dört stoperi ve bir orta saha oyuncusunu kaybeden Fenerbahçe'yi, önümüzdeki iki hafta içinde zorlu bir fikstür bekliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika ekibi Anderlecht ile iki önemli maça çıkacak olan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise önce Kasımpaşa'yı konuk edecek, ardından 23 Şubat'ta lider Galatasaray ile deplasmanda şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik bir derbi oynayacak.
Bu süreçte sakat oyuncuların takıma dönüş tarihi büyük önem taşıyor.
HANGİ OYUNCU NE ZAMAN DÖNER?
Alexander Djiku: Ganalı stoperin, Anderlecht ve Kasımpaşa maçlarını kaçırması bekleniyor. Ancak 20 Şubat'ta deplasmanda oynanacak Anderlecht rövanşında sahalara dönmesi ve Galatasaray derbisinde forma giyebilecek duruma gelmesi umut ediliyor.
Yusuf Akçiçek: Erzurumspor maçında sakatlanan genç stoper, 13 Şubat'taki Anderlecht maçında kadroda yer alabilir.
Diego Carlos: Brezilyalı savunmacı, Anderlecht, Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Samsunspor maçıyla sahalara dönmesi planlanıyor.
Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek: Alanyaspor maçında sakatlanan iki oyuncunun durumu, çekilecek MR sonuçlarına göre netlik kazanacak. İki futbolcunun Anderlecht ve Kasımpaşa maçlarında forma giymesi beklenmiyor. İsmail Yüksek'in, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Mert Müldür: Bir süredir omzundaki sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan deneyimli sağ bek, gelecek hafta Anderlecht ile oynanacak Avrupa Ligi maçında kadroya geri dönebilir. Mert Müldür'ün stoper olarak da oynayabilmesi, Mourinho'nun elini rahatlatacak.
Türkiye Kupası'nda üç stoperini sakatlığa kurban veren Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor karşısında da bir stoper ve bir orta saha oyuncusunu kaybederek adeta revire döndü.
Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun uzun süreli sakatlıkları nedeniyle ara transfer döneminde iki stoper transferi yapan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda Erzurumspor ile oynanan maçta yeni bir şok yaşadı.
Savunmanın önemli isimleri Alexander Djiku, Diego Carlos ve genç stoper Yusuf Akçiçek, bu karşılaşmada sakatlık geçirerek takımdan uzak kaldı.
Bu gelişmelerin ardından ligde Alanyaspor maçına Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü ikilisiyle çıkan Fenerbahçe, henüz mücadelenin başında bir darbe daha aldı. Çağlar Söyüncü'nün sakatlanarak oyundan çıkması, teknik heyeti zor durumda bıraktı.
Stoper rotasyonunda yaşanan kriz nedeniyle orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, zorunlu olarak savunmaya çekildi.
ALANYA'DA DA DEVAM ETTİ
Sakatlık kabusu bununla da bitmedi. Sonradan oyuna dahil olan İsmail Yüksek, arka adalesinde yaşadığı problem nedeniyle uzatma dakikalarında sahayı terk etmek zorunda kaldı.
KRİTİK MAÇLAR ÖNCESİ ÖNEMLİ EKSİKLER
Son iki maçta dört stoperi ve bir orta saha oyuncusunu kaybeden Fenerbahçe'yi, önümüzdeki iki hafta içinde zorlu bir fikstür bekliyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika ekibi Anderlecht ile iki önemli maça çıkacak olan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de ise önce Kasımpaşa'yı konuk edecek, ardından 23 Şubat'ta lider Galatasaray ile deplasmanda şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik bir derbi oynayacak.
Bu süreçte sakat oyuncuların takıma dönüş tarihi büyük önem taşıyor.
HANGİ OYUNCU NE ZAMAN DÖNER?
Alexander Djiku: Ganalı stoperin, Anderlecht ve Kasımpaşa maçlarını kaçırması bekleniyor. Ancak 20 Şubat'ta deplasmanda oynanacak Anderlecht rövanşında sahalara dönmesi ve Galatasaray derbisinde forma giyebilecek duruma gelmesi umut ediliyor.
Yusuf Akçiçek: Erzurumspor maçında sakatlanan genç stoper, 13 Şubat'taki Anderlecht maçında kadroda yer alabilir.
Diego Carlos: Brezilyalı savunmacı, Anderlecht, Kasımpaşa, Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Samsunspor maçıyla sahalara dönmesi planlanıyor.
Çağlar Söyüncü ve İsmail Yüksek: Alanyaspor maçında sakatlanan iki oyuncunun durumu, çekilecek MR sonuçlarına göre netlik kazanacak. İki futbolcunun Anderlecht ve Kasımpaşa maçlarında forma giymesi beklenmiyor. İsmail Yüksek'in, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Mert Müldür: Bir süredir omzundaki sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan deneyimli sağ bek, gelecek hafta Anderlecht ile oynanacak Avrupa Ligi maçında kadroya geri dönebilir. Mert Müldür'ün stoper olarak da oynayabilmesi, Mourinho'nun elini rahatlatacak.
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