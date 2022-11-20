Fenerbahçe'de Joshua King için özel program

Fenerbahçe'de sezona etkili bir başlangıç yapan, ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan uzak kalan Norveçli golcü Joshua King, ligde yalnızca 3 maçta forma giyebildi. 9 maçta ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınamayan King, 1 maçta ise yedek kulübesinde olmasına rağmen oyuna girmedi.



Dünya Kupası sebebiyle verilen arada kendisi için özel bir program hazırlanan Norveçli oyuncunun, bu süre içinde fiziksel açıdan güçlenerek ve eksiklerini gidererek tamamen hazır olması planlanıyor.



Joshua King bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 8 resmi maçt 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.





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