Fenerbahçe'de Jose Mourinho sistemi yüklenemedi

Futbolu eleştirilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Takım olarak daha basit ve hızlı oynamalıyız. Hücuma çıkarken yapılan pas hataları bizi olumsuz etkiliyor" sözleriyle oyun anlayışının henüz oturmadığını anlattı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho sistemi yüklenemedi
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13 Ekim 2024 13:32
Fenerbahçe, Jose Mourinho ile şampiyonluk hedefiyle yola çıktı ancak sezonun ilk bölümünde istenen futbol kalitesine ulaşılamadı.

Sarı-lacivertliler; yedi hafta sonunda maç fazlası bulunan lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde. Ezeli rakibine yenildiği için ikili averajı kaybetme riskini de taşıyor. Üstelik Mourinho'nun takımı, yavaş oynadığı, orta sahada üretken olamadığı ve etkili hücumlar üretemediği gerekçesiyle eleştiriliyor. Sık sık 'sıkıcı futbol oynatıyor' yorumları yapılıyor.

YÖNETİCİLERE İÇİNİ DÖKTÜ

Mourinho ise değişim sancıları yaşandığını anlatıyor. Yöneticilerle yaptığı görüşmelerde kurt çalıştırıcı, "Çalışmamız, gelişmemiz gereken çok fazla şey var. Takım olarak daha basit ve hızlı oynamalıyız. Hücuma çıkarken yapılan pas hataları bizi olumsuz etkiliyor" ifadelerini kullanıyor.

Alışma sürecini kısaltmaya çalıştıklarını ifade eden 'Mou', oyun sistemi oturduğunda çok daha etkili bir takım haline geleceklerinin garantisini verdi. 

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