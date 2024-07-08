Fenerbahçe'de Jose Mourinho pestil çıkartıyor!

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Avusturya'daki kamptaki prensipleriyle dikkat çekiyor.
TAKIMI ZORLUYOR
Portekizli hoca, antrenmanlarda fiziksel olarak takımı daha üst seviyeye çekmek için zorluyor. İdmanlar yoğun ve uzun sürüyor.
1 SAAT ÖNCEDEN GİDİYOR
Takımdan 1 saat önce sahaya giden Mourinho, antrenman düzenini bizzat kendi kuruyor ve günde 2'şer saate yakın çift idman yaptırıyor.
BİRÇOK KEZ OYUNU DURDURUYOR
Mourinho taktiksel olarak birçok kez oyunu durduruyor ve takıma sürekli uyarılarda bulunuyor.
TAKIMI ZORLUYOR
Portekizli hoca, antrenmanlarda fiziksel olarak takımı daha üst seviyeye çekmek için zorluyor. İdmanlar yoğun ve uzun sürüyor.
1 SAAT ÖNCEDEN GİDİYOR
Takımdan 1 saat önce sahaya giden Mourinho, antrenman düzenini bizzat kendi kuruyor ve günde 2'şer saate yakın çift idman yaptırıyor.
BİRÇOK KEZ OYUNU DURDURUYOR
Mourinho taktiksel olarak birçok kez oyunu durduruyor ve takıma sürekli uyarılarda bulunuyor.