Fenerbahçe'de Jose Mourinho pestil çıkartıyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho, Avusturya'daki kamptaki prensipleriyle dikkat çekiyor. Antrenmanlarda fiziksel olarak takımı daha üst seviyeye çekmek için zorluyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho pestil çıkartıyor!
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08 Temmuz 2024 09:02
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Avusturya'daki kamptaki prensipleriyle dikkat çekiyor.

TAKIMI ZORLUYOR

Portekizli hoca, antrenmanlarda fiziksel olarak takımı daha üst seviyeye çekmek için zorluyor. İdmanlar yoğun ve uzun sürüyor.

1 SAAT ÖNCEDEN GİDİYOR

Takımdan 1 saat önce sahaya giden Mourinho, antrenman düzenini bizzat kendi kuruyor ve günde 2'şer saate yakın çift idman yaptırıyor.



BİRÇOK KEZ OYUNU DURDURUYOR

Mourinho taktiksel olarak birçok kez oyunu durduruyor ve takıma sürekli uyarılarda bulunuyor.  

 
 

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