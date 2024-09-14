Fenerbahçe'de iyi hoca - iyi kadro sentezi kuruldu

Fenerbahçe'de son yılların en büyük problemi olan "hoca-takım" senkronizasyonu bu sezon son buldu. Ali Koç döneminde yıldız transferleri yapıp doğru hoca bulamayan, istediği hocayı getirdiğinde beklenen oyuncuları getiremeyen sarı lacivertliler bu sefer hedefi on ikiden vurdu.
"TÜM TALEPLER GERÇEKLEŞTİ"
Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtarak camiayı coşturan yönetim, istediği tüm oyuncuları alarak da hocanın yüzünü güldürdü. Ekonomik şartları zorlayarak Mourinho'nun tüm taleplerini gerçekleştiren yönetim Portekizlinin eline yüksek kalitede, her mevkide en az iki alternatifin olduğu bir kadro teslim etti.
"BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTTU"
Jose Mourinho'nun elinde iki farklı on bir kuracak kalitede bir kadro var. Yabancı yıldızları dünya çapında olan sarı lacivertliler, yerli isim konusunda da ligin en iyisi durumunda. A Millî ve Ümit Millî takımın yıldız isimlerini bünyesinde barındıran Fenerbahçe'de Mourinho'yu en çok zorlayacak iş kimi yedek soyunduracağı. Fenerbahçe, kurulan kadro ile bir çok farklı dizilişte oynama imkanına kavuşan Başkan Ali Koç, "Öyle bir takım kuracağız ki; benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" sözünü tutmanın huzurunu yaşıyor.
"TÜM TALEPLER GERÇEKLEŞTİ"
Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtarak camiayı coşturan yönetim, istediği tüm oyuncuları alarak da hocanın yüzünü güldürdü. Ekonomik şartları zorlayarak Mourinho'nun tüm taleplerini gerçekleştiren yönetim Portekizlinin eline yüksek kalitede, her mevkide en az iki alternatifin olduğu bir kadro teslim etti.
"BAŞKAN SÖZÜNÜ TUTTU"
Jose Mourinho'nun elinde iki farklı on bir kuracak kalitede bir kadro var. Yabancı yıldızları dünya çapında olan sarı lacivertliler, yerli isim konusunda da ligin en iyisi durumunda. A Millî ve Ümit Millî takımın yıldız isimlerini bünyesinde barındıran Fenerbahçe'de Mourinho'yu en çok zorlayacak iş kimi yedek soyunduracağı. Fenerbahçe, kurulan kadro ile bir çok farklı dizilişte oynama imkanına kavuşan Başkan Ali Koç, "Öyle bir takım kuracağız ki; benim size şampiyonluk sözü vermeme gerek kalmayacak" sözünü tutmanın huzurunu yaşıyor.