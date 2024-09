Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi!

Fenerbahçe'de formasından uzak kalan İrfan Can Kahveci için güzel haber geldi.



UEFA Avrupa Ligi ilk maçında bugün Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibini konuk edecek olan Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle oynayacağı maçı kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Rakibi devirecek planı hazırlayan teknik direktör Mourinho, hafif sakatlığı olan Saint- Maximin'i bu maçta riske etmeyecek. Sol kanatta Tadic, sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci olacak. Taraftarın sahada görmeyi çok istediği, Mourinho'nun da ilk 11'de olacağını açıkladığı İrfan Can, geçen sezonki skorerliğini sürdürmek ve as kadroda kalıcı olmak istiyor.



PERFORMANSI



İrfan Can Kahveci, bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 9 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.