Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Milli yıldız İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Union SG karşısında 11'de olması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2024 11:29

Fenerbahçe'de formasından uzak kalan İrfan Can Kahveci için güzel haber geldi.

UEFA Avrupa Ligi ilk maçında bugün Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibini konuk edecek olan Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle oynayacağı maçı kazanıp 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Rakibi devirecek planı hazırlayan teknik direktör Mourinho, hafif sakatlığı olan Saint- Maximin'i bu maçta riske etmeyecek. Sol kanatta Tadic, sağ kanatta ise İrfan Can Kahveci olacak. Taraftarın sahada görmeyi çok istediği, Mourinho'nun da ilk 11'de olacağını açıkladığı İrfan Can, geçen sezonki skorerliğini sürdürmek ve as kadroda kalıcı olmak istiyor.

PERFORMANSI

İrfan Can Kahveci, bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 9 maçta 1 gol 1 asistlik katkı sağladı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery