Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için karar alındı

Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertliler, iç transferde takımdan ayrılacak isimleri netleştiriyor.
Sezon başında Göztepe'den satın alma opsiyonu ile kiralanan kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımla yalnızca 2 karşılaşmada görev aldı.
Öte yandan Fenerbahçe'de, Altay Bayındır ile kontrat yenilenmesine rağmen yabancı bir kaleci düşüncesi hala var.
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