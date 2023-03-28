Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için karar alındı

Fenerbahçe'de sezon başında Göztepe'den kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın sözleşmesinde satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat için karar alındı
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28 Mart 2023 12:43
Spor Toto Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-lacivertliler, iç transferde takımdan ayrılacak isimleri netleştiriyor.
 
Sezon başında Göztepe'den satın alma opsiyonu ile kiralanan kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. İrfan Can Eğribayat, sarı-lacivertli takımla yalnızca 2 karşılaşmada görev aldı.
 
Öte yandan Fenerbahçe'de, Altay Bayındır ile kontrat yenilenmesine rağmen yabancı bir kaleci düşüncesi hala var.
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