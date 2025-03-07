Fenerbahçe'de iki isme tepki!

Süper Lig'de kalesinde en az gol beklentisi veren (xGA 21.5) ve en az gol yiyen (23) iki takımından biri olan Fenerbahçe'nin savunması Rangers karşısında kötü bir sınav verdi.
Özellikle Fred'in yokluğunda Amrabat-Szymanski orta saha ikilisinin hataları pahalıya patladı.
Polonyalı gereksiz çalım tercihleriyle topu kaptırıp ilk gole davetiye çıkardı. Amrabat ise temponun çok altında kaldı.
Faslı oyuncunun savunmaya geri dönüşte yaşadığı sorunu değerlendiren Rangerslı oyuncular ilk yarıda 10 kez Fenerbahçe ceza sahasına girdi, 42'deki kontratak ikinci golü getirdi.
Amrabat ve Szymanski'nin performansları sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Özellikle Fred'in yokluğunda Amrabat-Szymanski orta saha ikilisinin hataları pahalıya patladı.
Polonyalı gereksiz çalım tercihleriyle topu kaptırıp ilk gole davetiye çıkardı. Amrabat ise temponun çok altında kaldı.
Faslı oyuncunun savunmaya geri dönüşte yaşadığı sorunu değerlendiren Rangerslı oyuncular ilk yarıda 10 kez Fenerbahçe ceza sahasına girdi, 42'deki kontratak ikinci golü getirdi.
Amrabat ve Szymanski'nin performansları sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.
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