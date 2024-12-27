Fenerbahçe'de gözler sakat isimlerde!

Fenerbahçe, aradan önceki son lig maçında Cuma günü Eyüpspor'u ağırlamıştı. Maç, Ahmed Kutucu ve EnNesyri'nin karşılıklı golleriyle 1-1 sonra erdi. Galatasaray'ın Pazar günü Kayseri deplasmanında 5-1 kazanmasıyla birlikte puan farkı 8'e yükseldi.
Jose Mourinho, karşılaşma sonrası öğrencilerine 6 gün izin vermişti. Futbolcuların büyük bölümü tatillerini aileleriyle birlikte yurt dışında geçirdi. Mourinho ise safra kesesindeki taş nedeniyle ülkesinde başarılı bir operasyon geçirdi.
LİVAKOVİC'TE UMUT VAR
Sarı-Lacivertliler'de tatil bugün bitiyor. Samandıra'da toplanacak olacak futbolcular, 5 Ocak Pazar günü Hatayspor ile Kadıköy'de oynanacak maçın ilk provasını gerçekleştirecek. Kanarya'da Mert Hakan, Livakovic ve Oğuz'un sakatlıkları bulunuyordu. Bu isimlerden Mert Hakan'ın kısa sürede takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Adalelerinde yırtık bulunan Livakovic ve Oğuz'un durumları takip altından. Özellikle Hırvat file bekçisinin Hatay maçına yetişme ihtimali olduğu öğrenildi.
MOU, SİTEM ETMİŞTİ
Mourinho, takımına izin verse de Eyüp beraberliği sonrası öğrencilerine sitem etmişti. Portekizli teknik adam, "İçinde bulunduğumuz durumdan memnun değilim. Aslında bu iznin olmamasını isterdim ancak önceden alınmış bir karar. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları sağlıyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Antrenmanlarda en iyisini veriyoruz. Oyuncularımızın da ikinci yarıda daha iyisini yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Jose Mourinho, karşılaşma sonrası öğrencilerine 6 gün izin vermişti. Futbolcuların büyük bölümü tatillerini aileleriyle birlikte yurt dışında geçirdi. Mourinho ise safra kesesindeki taş nedeniyle ülkesinde başarılı bir operasyon geçirdi.
LİVAKOVİC'TE UMUT VAR
Sarı-Lacivertliler'de tatil bugün bitiyor. Samandıra'da toplanacak olacak futbolcular, 5 Ocak Pazar günü Hatayspor ile Kadıköy'de oynanacak maçın ilk provasını gerçekleştirecek. Kanarya'da Mert Hakan, Livakovic ve Oğuz'un sakatlıkları bulunuyordu. Bu isimlerden Mert Hakan'ın kısa sürede takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Adalelerinde yırtık bulunan Livakovic ve Oğuz'un durumları takip altından. Özellikle Hırvat file bekçisinin Hatay maçına yetişme ihtimali olduğu öğrenildi.
MOU, SİTEM ETMİŞTİ
Mourinho, takımına izin verse de Eyüp beraberliği sonrası öğrencilerine sitem etmişti. Portekizli teknik adam, "İçinde bulunduğumuz durumdan memnun değilim. Aslında bu iznin olmamasını isterdim ancak önceden alınmış bir karar. Kulübümüz oyunculara en iyi koşulları sağlıyor. Ben kendi kalitemi biliyorum. Antrenmanlarda en iyisini veriyoruz. Oyuncularımızın da ikinci yarıda daha iyisini yapmaları gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.