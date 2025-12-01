Fenerbahçe'de gözler Ederson'da!

Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını Kadıköy'de paylaşacak.
Kariyerinde ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecek olan Ederson, Fenerbahçeli taraftarların en güvendiği isim.
Bu sezon 5 maçta gol yemeyen Brezilyalı eldiven, toplamda ise 12 defa sarı-lacivertli formayı terletti.
