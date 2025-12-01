01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
20:00
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
20:00
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
20:00
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Fenerbahçe'de gözler Ederson'da!

Fenerbahçe, Süper Lig 14. haftasında Galatasaray'ı Kadıköy'de ağırlarken, ilk derbisini oynayacak Ederson taraftarların en güvendiği isim oldu.

calendar 01 Aralık 2025 11:13
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de gözler Ederson'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.



Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını Kadıköy'de paylaşacak.

Kariyerinde ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecek olan Ederson, Fenerbahçeli taraftarların en güvendiği isim.

Bu sezon 5 maçta gol yemeyen Brezilyalı eldiven, toplamda ise 12 defa sarı-lacivertli formayı terletti. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
6 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
