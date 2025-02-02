Fenerbahçe'de görüşme bekleniyor: Ahmetcan Kaplan

Fenerbahçe, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ın durumunu yakından takip ediyor. Sarı lacivertli ekibin önümüzdeki hafta genç stoper ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Instagram
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Fenerbahçe'de görüşme bekleniyor: Ahmetcan Kaplan
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02 Şubat 2025 16:06
Fenerbahçe, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ı yeniden gündemine aldı.

Sarı-lacivertli ekip, 22 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin gelecek hafta genç stoper ile bir görüşme yapması bekleniyor.

GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA

Ahmetcan Kaplan, Ajax'ın Galatasaray ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından geleceğine dair konuşmuştu. Genç stoper, "Şu anlık buradayım ve burada mutluyum. Tabii her oyuncu oynamak ister, ben de oynamak istiyorum. Sezon sonu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ahmetcan Kaplan'ın Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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