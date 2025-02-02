Fenerbahçe'de görüşme bekleniyor: Ahmetcan Kaplan

Fenerbahçe, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ı yeniden gündemine aldı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sarı-lacivertli ekip, 22 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin gelecek hafta genç stoper ile bir görüşme yapması bekleniyor.
GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA
Ahmetcan Kaplan, Ajax'ın Galatasaray ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından geleceğine dair konuşmuştu. Genç stoper, "Şu anlık buradayım ve burada mutluyum. Tabii her oyuncu oynamak ister, ben de oynamak istiyorum. Sezon sonu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ahmetcan Kaplan'ın Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sarı-lacivertli ekip, 22 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin gelecek hafta genç stoper ile bir görüşme yapması bekleniyor.
GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA
Ahmetcan Kaplan, Ajax'ın Galatasaray ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasının ardından geleceğine dair konuşmuştu. Genç stoper, "Şu anlık buradayım ve burada mutluyum. Tabii her oyuncu oynamak ister, ben de oynamak istiyorum. Sezon sonu göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Ahmetcan Kaplan'ın Ajax ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.