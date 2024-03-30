Fenerbahçe'de Fred gelişmesi!

Fenerbahçe'de bir süredir ağrıları nedeniyle dinlendirilen Fred'in durumu Adana Demirspor karşılaşmasına kadar yakından takip edilecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Fred gelişmesi!
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30 Mart 2024 12:34
Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli takımda ağrıları olan Fred, bir süredir dinlendiriliyor ve tedavi oluyor.

Brezilyalı yıldızın bugün (cumartesi) de idman öncesi durumuna bakılacak. Adana Demirspor maçına kadar süreç takip edilecek.

Fenerbahçe'de bu sezon 26 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu 2 gol attı ve 7 asist yaptı.

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