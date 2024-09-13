Fenerbahçe'de Fred'e 'sarı' önlemi!

Fenerbahçe, ligin 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Sarı-Lacivertliler'in yıldızı Fred için derbi önlemi alınacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Fred'e 'sarı' önlemi!
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13 Eylül 2024 12:58
Bu hafta Kasımpaşa deplasmanından sonra Galatasaray derbisine çıkacak Fenerbahçe'de Fred'in olası bir sarı kart cezası almasından endişe ediliyor.

31 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa maçınada kart görmesi durumunda 6. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

Brezilyalı yıldızın bu sebeple önlem olarak Kasımpaşa karşısında forma giymesi beklenmiyor.

İSMAİL - AMRABAT OYNAYACAK

Fred'in yokluğunda İsmail Yüksek ve Sofyan Amrabat ikilisi forma giyecek. 

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