Fenerbahçe'de en skorer oyuncu Tadic

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Tadic, 2024'te takımın en skorer oyuncusu oldu.

Haber; Sabah
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Fenerbahçe'de en skorer oyuncu Tadic
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02 Ocak 2025 12:22
36 yaşındaki Dusan Tadic, 2024 yılına damgasını vurdu. Geçen sezon İsmail Kartal'ın, bu dönem de Jose Mourinho'nun daima ilk tercihi olan Sırp futbolcu, başarılı performansa imza attı.

Hem sağ hem de sol kanatta rahatlıkla oynayabilen Tadic, 2023-24'te 5 gol-8 asist kaydederken yeni sezonda ağları 8 kez sarsıp 9 da gol pası verdi.

HİÇ MAÇ KAÇIRMADI

Dusan Tadic, iki sezonda da hiç maç kaçırmazken, 2024 yılı içerisinde 30 gole (13 gol-17 asist) direkt katkıda bulundu. Tadic'i, Edin Dzeko 23 gol-5 asistle izledi.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

2024 senesinde 51 karşılaşmanın 24'ünde tabelaya etki eden ve yüzde 47'sinde sahne alan Tadic'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Fenerbahçe sözleşmemi uzatmamı istiyor" diyerek teklif aldığını doğrulayan deneyimli futbolcunun kontratının 1+1 yıllık yenilenmesi bekleniyor.
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