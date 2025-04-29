Fenerbahçe'de En Nesyri'ye İspanya'dan takip!

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En Nesyri için eski kulübü Sevilla yeniden devreye girdi.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de En Nesyri'ye İspanya'dan takip!
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29 Nisan 2025 09:01

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkat çeken Youssef En Nesyri için İspanya'dan sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Sevilla'nın Youssef En Nesyri'nin Fenerbahçe'deki durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; 27 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'deki performansı tam anlamıyla ikna edici bulunmazken, sezon sonunda oyuncu için gelebilecek tekliflerin sarı-lacivertli yönetim tarafından değerlendirileceği aktarıldı.

Faslı forvetin bir sonraki satışından Sevilla'nın yüzde 10 pay alacağı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON EURO

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Faslı santrforun güncel piyasa değeri ise 24 milyon euro seviyesinde.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 resmi maçta sahaya çıkan En Nesyri, 26 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

 
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