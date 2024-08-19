Fenerbahçe'de En-Nesyri ısınıyor!

Göztepe ağlarını havalandıran Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.
Faslı yıldızın harika golü, galibiyete yetemese de taraftarların gönlünü kazandı.
Özellikle golden önce metrelerce yaptığı koşu ise takdire şayandı.
Youssef En-Nesyri, alıştıkça daha çok goller atacağının sinyallerini verdi.
Faslı yıldızın harika golü, galibiyete yetemese de taraftarların gönlünü kazandı.
Özellikle golden önce metrelerce yaptığı koşu ise takdire şayandı.
Youssef En-Nesyri, alıştıkça daha çok goller atacağının sinyallerini verdi.