Fenerbahçe'de En-Nesyri ısınıyor!

Göztepe maçında Fenerbahçe'nin 2. golünü atan Youssef En-Nesyri, taraftarın gönlünü kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de En-Nesyri ısınıyor!
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19 Ağustos 2024 13:35
Göztepe ağlarını havalandıran Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü attı.

Faslı yıldızın harika golü, galibiyete yetemese de taraftarların gönlünü kazandı.

Özellikle golden önce metrelerce yaptığı koşu ise takdire şayandı.

Youssef En-Nesyri, alıştıkça daha çok goller atacağının sinyallerini verdi. 




 
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