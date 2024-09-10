Fenerbahçe'de Edin Dzeko dönüyor

Fenerbahçe'de Bosna - Hersek Milli Takımı'na gönderilen Edin Dzeko, İstanbul'a geri dönüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Edin Dzeko dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2024 11:06
Son güncelleme 10 Eylül 2024 11:07
Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, İstanbul'a geri dönüyor...

Bosna - Hersek Milli Takımı'nın Uluslar Ligi kadrosuna davet edilen Edin Dzeko, Hollanda karşısında forma giymiş ve takımı adına golünü de kaydetmişti.

38 yaşındaki oyuncu, bugünkü Macaristan maçına da 11'de başlayacak.

AYAĞININ TOZUYLA İDMANA

Dzeko, 11 Eylül Çarşamba günü İstanbul'a gelecek ve ayağının tozuyla idmana katılacak. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery