Fenerbahçe'de Edin Dzeko dönüyor

Fenerbahçe'nin kaptanı Edin Dzeko, İstanbul'a geri dönüyor...
Bosna - Hersek Milli Takımı'nın Uluslar Ligi kadrosuna davet edilen Edin Dzeko, Hollanda karşısında forma giymiş ve takımı adına golünü de kaydetmişti.
38 yaşındaki oyuncu, bugünkü Macaristan maçına da 11'de başlayacak.
AYAĞININ TOZUYLA İDMANA
Dzeko, 11 Eylül Çarşamba günü İstanbul'a gelecek ve ayağının tozuyla idmana katılacak.
Bosna - Hersek Milli Takımı'nın Uluslar Ligi kadrosuna davet edilen Edin Dzeko, Hollanda karşısında forma giymiş ve takımı adına golünü de kaydetmişti.
38 yaşındaki oyuncu, bugünkü Macaristan maçına da 11'de başlayacak.
AYAĞININ TOZUYLA İDMANA
Dzeko, 11 Eylül Çarşamba günü İstanbul'a gelecek ve ayağının tozuyla idmana katılacak.