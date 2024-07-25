Fenerbahçe'de Dzeko'dan tarihi başarı!

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun gelişine önce sevinen ardından En Nesyri'nin gelişiyle ikinci golcü konumuna düşeceği konuşulan Edin Dzeko, önceki günkü Lugano maçında yaptığı hat-trick ile zaferi getirirken, ne kadar disiplinli olduğunu, sadece sahayı düşündüğünü herkese ilk maçtan kanıtladı.
SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ
Aslında tecrübeli forvet oynan hazırlık maçlarında bunun sinyallerini vermişti. Yapılan 7 karşılaşmada 6 kez rakip ağları havalandıran Dzeko yazı iyi geçirdiğini ve hem motivasyon olarak hem de fizik olarak bir şey kaybetmediğini gösterdi.
TARİHİ BAŞARI
Tadic ve Szymanski ile uyumundan da hiçbir şey kaybetmeyen tecrübeli forvet, 38 yaş 128 gün ile, Shabani Nonda'yı (32 yaş, 2009'da Galatasaray formasıyla) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.
Edin Dzeko aynı zamanda 38 yaşında profesyonel kariyerinde ki 22. sezonunda 21. kez hat-trick yaparak ulaşılması zor bir başarıya daha imza attı. Sarı-lacivertli futbolcu ayrıca maçın ardından yaptığı paylaşımda takım arkadaşı Szymanski'yi etiketleyerek kalp işareti yaptı.
SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ
Aslında tecrübeli forvet oynan hazırlık maçlarında bunun sinyallerini vermişti. Yapılan 7 karşılaşmada 6 kez rakip ağları havalandıran Dzeko yazı iyi geçirdiğini ve hem motivasyon olarak hem de fizik olarak bir şey kaybetmediğini gösterdi.
TARİHİ BAŞARI
Tadic ve Szymanski ile uyumundan da hiçbir şey kaybetmeyen tecrübeli forvet, 38 yaş 128 gün ile, Shabani Nonda'yı (32 yaş, 2009'da Galatasaray formasıyla) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.
Edin Dzeko aynı zamanda 38 yaşında profesyonel kariyerinde ki 22. sezonunda 21. kez hat-trick yaparak ulaşılması zor bir başarıya daha imza attı. Sarı-lacivertli futbolcu ayrıca maçın ardından yaptığı paylaşımda takım arkadaşı Szymanski'yi etiketleyerek kalp işareti yaptı.