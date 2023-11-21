Fenerbahçe'de Djiku'nun son durumu

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan Alexander Djiku'nun Fatih Karagümrük maçında kadrodaki yerini alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Djiku'nun son durumu
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21 Kasım 2023 09:07
Fenerbahçe'de Ganalı stoper Alexander Djiku'nun son durumu belli oldu...

Sarı-Lacivertliler'de Djiku bireysel antrenmanlara başlamıştı. Ganalı stoperin Karagümrük karşılaşmasında kadrodaki yerini alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.



DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Hafta boyunca yapılacak idmanlarda Ganalı'nın durumu yakından takip edilecek. İsmail Kartal Djiku konusundaki son kararını cumartesi günü verecek.  

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Djiku, Fenerbahçe formasıyla toplam 16 maçta forma giydi. Ganalı stoper 1 gole imza attı.


 
 

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