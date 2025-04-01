Fenerbahçe'de derbi için kaleci kararı!

Fenerbahçe teknik Direktörü Jose Mourinho, kupada oynanacak derbi mücadelesi için kaleye kimin geçeceğini düşünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de derbi için kaleci kararı!
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01 Nisan 2025 11:54
Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Jose Mourinho'yu en çok zorlayan mevki kale. Bu sezon 27 resmi maçta görev yapan Dominik Livakovic 31 gol yerken, 9 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı. Hırvat kalecinin ligde görev aldığı iki derbide takım, Galatasaray'a ve Beşiktaş'a yenildi.

İrfan Can Eğribayat ise 17 resmi mücadelede 17 gol yedi, 7 maçta rakiplere geçit vermedi. İrfan'ın eldivenleri giydiği RAMS Park'taki Galatasaray maçı 0-0 bitti.

Jose Mourinho, kale için İrfan Can Eğribayat'ı bir adım önde tutuyor ancak kupanın penaltılara gitme ihtimali de kafaları karıştırıyor. Çünkü İrfan Can kariyerinde bu güne kadar 4 kurtarış yaparken, Livakovic'in 13 kurtarışlık başarılı performansı dikkat çekiyor.

KESENİN AĞZI YİNE AÇILACAK

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinin kazanılması halinde yarı finale çıkılacak Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor.

Sarı-kırmızılıları elemenin tur kadar lig yarışında da kenetlenmeyi ve inancı artıracağına inanan yönetim, Galatasaray karşısında alınacak galibiyete prim verecek.

Ligde oynanan maça 5 milyon Euro prim konulmuş ancak 0-0 bittiği için hak kazanılmamıştı. Sarılacivertli yönetim, bu kez miktarı sonucun ardından soyunma odasında futbolculara iletecek. 

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