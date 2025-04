Fenerbahçe'de derbi için kaleci kararı!

Galatasaray maçı öncesi teknik direktör Jose Mourinho'yu en çok zorlayan mevki kale. Bu sezon 27 resmi maçta görev yapan Dominik Livakovic 31 gol yerken, 9 karşılaşmada kalesini gole kapatmıştı. Hırvat kalecinin ligde görev aldığı iki derbide takım, Galatasaray'a ve Beşiktaş'a yenildi.İrfan Can Eğribayat ise 17 resmi mücadelede 17 gol yedi, 7 maçta rakiplere geçit vermedi. İrfan'ın eldivenleri giydiği RAMS Park'taki Galatasaray maçı 0-0 bitti.Jose Mourinho, kale için İrfan Can Eğribayat'ı bir adım önde tutuyor ancak kupanın penaltılara gitme ihtimali de kafaları karıştırıyor. Çünkü İrfan Can kariyerinde bu güne kadar 4 kurtarış yaparken, Livakovic'in 13 kurtarışlık başarılı performansı dikkat çekiyor. Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinin kazanılması halinde yarı finale çıkılacak Ziraat Türkiye Kupası'na büyük önem veriyor.Sarı-kırmızılıları elemenin tur kadar lig yarışında da kenetlenmeyi ve inancı artıracağına inanan yönetim, Galatasaray karşısında alınacak galibiyete prim verecek.Ligde oynanan maça 5 milyon Euro prim konulmuş ancak 0-0 bittiği için hak kazanılmamıştı. Sarılacivertli yönetim, bu kez miktarı sonucun ardından soyunma odasında futbolculara iletecek.