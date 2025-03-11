Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi!

Japonya Ligi ekiplerinden Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe'ye Cenk Tosun için resmi teklif yaptı. Japon ekibi ile anlaşan Cenk Tosun, Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmesini bekliyor.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Cenk Tosun gelişmesi!
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11 Mart 2025 15:24
Son güncelleme 11 Mart 2025 16:02
Fenerbahçe'de forma şansını bulamayan Cenk Tosun ile ilgili yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

CENK TOSUN ANLAŞTI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; bir süredir Urawa Red Diamonds ile transfer gürüşmeleri yapan Cenk Tosun, Japon ekibi ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE KABUL EDERSE TRANSFER GERÇEKLEŞECEK

Haberin detayında; Urawa Red Diamonds'ın, Fenerbahçe'ye Cenk Tosun için resmi teklif yaptığı da aktarılırken Japon ekibi ile anlaşan Cenk Tosun'un Fenerbahçe'nin teklifi kabul etmesini beklediği kaydedildi.

Öte yandan kulüpler arasındaki resmi temasların sürdüğü de belirtildi.

TOLGAY ARSLAN İLE RAKİP OLACAK

Cenk Tosun'un Japon kulübü Urawa Red Diamonds'a transferinin gerçekleşmesi halinde Sanfrecce Hiroshima'da forma giyen Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Tolgay Arslan ile rakip olacak.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 17 resmi maça çıkan Cenk Tosun, bu müsabakalarda 283 dakika sahada kalırken 2 gol - 1 asistlik performans sergiledi.  

 
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