Fenerbahçe'de bitiricilik farkı

Zirveye arasındaki puan farkını 3'e kadar indiren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Sarı-Lacivertliler, lig oynadığı ilk 9 karşılaşmada 20 kez ağları sarsabilmişti.
Kanarya, 7 puan kaybı yaşadığı bu dönemde girdiği birçok pozisyonu cömertçe harcamıştı.
Son 4 lig mücadelesinde ise bu durum değişti. Fenerbahçe; Trabzon, Sivas, Kayseri ve Gaziantep'i devirirken, bu 4 karşılaşmada 10.83 gol beklentisi (xG) yarattı.
Sarı-Lacivertliler buna karşın rakip fileleri tam 16 defa havalandırmayı başardı.
BİTİRİCİLİK FARKI!
Bitiricilikteki bu fark, Fenerbahçe'nin zirveye iyice yaklaşmasını sağladı.
Sarı-Lacivertliler, lig oynadığı ilk 9 karşılaşmada 20 kez ağları sarsabilmişti.
Kanarya, 7 puan kaybı yaşadığı bu dönemde girdiği birçok pozisyonu cömertçe harcamıştı.
Son 4 lig mücadelesinde ise bu durum değişti. Fenerbahçe; Trabzon, Sivas, Kayseri ve Gaziantep'i devirirken, bu 4 karşılaşmada 10.83 gol beklentisi (xG) yarattı.
Sarı-Lacivertliler buna karşın rakip fileleri tam 16 defa havalandırmayı başardı.
BİTİRİCİLİK FARKI!
Bitiricilikteki bu fark, Fenerbahçe'nin zirveye iyice yaklaşmasını sağladı.