Fenerbahçe'de bitiricilik farkı

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de bitiricilik farkı
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05 Aralık 2024 13:01
Zirveye arasındaki puan farkını 3'e kadar indiren Fenerbahçe'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Sarı-Lacivertliler, lig oynadığı ilk 9 karşılaşmada 20 kez ağları sarsabilmişti.

Kanarya, 7 puan kaybı yaşadığı bu dönemde girdiği birçok pozisyonu cömertçe harcamıştı.

Son 4 lig mücadelesinde ise bu durum değişti. Fenerbahçe; Trabzon, Sivas, Kayseri ve Gaziantep'i devirirken, bu 4 karşılaşmada 10.83 gol beklentisi (xG) yarattı.

Sarı-Lacivertliler buna karşın rakip fileleri tam 16 defa havalandırmayı başardı.

BİTİRİCİLİK FARKI!

Bitiricilikteki bu fark, Fenerbahçe'nin zirveye iyice yaklaşmasını sağladı. 

 
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