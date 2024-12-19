Fenerbahçe'de B planı: Roberto Firmino

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajer aracılığıyla Roberto Firmino ismi önerildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de B planı: Roberto Firmino
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2024 12:31
Ocak ayı transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi.

Anderson Talisca transferi için yoğun mesai harcayan sarı-lacivertli ekibe, menajerler aracılığıyla Robert Firmino ismi önerildi.

FENERBAHÇE NE YANIT VERDİ?

Suudi Arabistan'dan ayrılmak istediğini temsilcilerine ileten Firmino, Fenerbahçe'de Talisca transferinin olumsuz sonuçlanması halinde gündeme gelebilecek isimler arasına eklendi.

Şu an için bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermeyen Fenerbahçe yönetimi, Firmino ve ekibine kendilerinden haber beklemeleri talimatını verdi.

PERFORMANSI

33 yaşındaki Brezilyalı yıldız, bu sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 19 resmi maçta 6 gol 3 asistlik performans gösterdi.

Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında forma giyebilen Firmino, geçtiğimiz sezon transfer olduğu Al Ahli'de çıktığı 53 maçta 15 gol 10 asistlik performans gösterdi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery