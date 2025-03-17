Fenerbahçe'de ayrılık planı: Szymanski

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ile ilgili bir gelişme yaşandı.



25 yaşındaki oyuncu sezona iyi başlamasa da yakaladığı çıkış ve UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a attığı iki golden sonra teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girdi.



İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TAKİP EDİLİYOR



Sebastian Szymanski için İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'dan talipler olduğu ve transfer için yaz aylarında Fenerbahçe'nin kapısının çalınacağı belirtildi.



Sarı lacivertliler ise yaz aylarında Sebastian Szymanski'ye gelecek yüksek bütçeli teklifleri değerlendirme kararı aldı.



PERFORMANSI



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maçta forma giyen Sebastian Szymanski 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.



