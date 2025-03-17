Fenerbahçe'de ayrılık planı: Szymanski

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, Avrupa takımlarının radarına girdi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de ayrılık planı: Szymanski
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17 Mart 2025 11:20
Son güncelleme 17 Mart 2025 12:02

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski ile ilgili bir gelişme yaşandı.

25 yaşındaki oyuncu sezona iyi başlamasa da yakaladığı çıkış ve UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a attığı iki golden sonra teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne girdi.

İNGİLTERE VE İTALYA'DAN TAKİP EDİLİYOR

Sebastian Szymanski için İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A'dan talipler olduğu ve transfer için yaz aylarında Fenerbahçe'nin kapısının çalınacağı belirtildi.

Sarı lacivertliler ise yaz aylarında Sebastian Szymanski'ye gelecek yüksek bütçeli teklifleri değerlendirme kararı aldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maçta forma giyen Sebastian Szymanski 5 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. 

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