Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi: Saint-Maximin

Napoli, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin ile ilgiliyor. İtalyan ekibi, transfer için Al Ahli ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi: Saint-Maximin
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31 Ocak 2025 23:05
Son güncelleme 31 Ocak 2025 23:11
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'e dev bir talip çıktı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor.

Napoli, Fransız futbolcunun transferi için Al Ahli ile temas kurdu ve Suudi Arabistan temsilcisine kiralık teklif gönderdi ve iki kulüp arasında 4 milyon euro karşılığında bir kiralık anlaşma sağlandı.

FENERBAHÇE'NİN İZNİ GEREKİYOR

Ancak Napoli ile Al Ahli'nin anlaşmasına karşın oyuncunun Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunduğu için Al Ahli ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmenin feshedilmesi gerekiyor. Bu gerçekleşmezse, Napoli farklı formüller için arayışa geçecek.

FENERBAHÇE GÖNDERMEK İSTEMİYOR

Öte yandan Napoli basınından Area Napoli'nin haberine göre; Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırmaya sıcak bakmıyor. Haberde, özellikle Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın bu ayrılığa karşı çıkmak için kendisini ortaya koyduğuna yer verildi.

Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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