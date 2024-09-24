Fenerbahçe'de Anderson Talisca yangını!

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray mağlubiyeti sonrası Anderson Talisca yangını başlattı.

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Fenerbahçe'de Anderson Talisca yangını!
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24 Eylül 2024 18:46
Fenerbahçe'de 10 numara pozisyonunda oynayan Sebastian Szymanski'nin yetersiz kalması tepkilere yol açarken, taraftarlardan flaş bir hareket geldi.

Sarı lacivertli taraftarlar, yönetime eleştirilerde bulunurken, transfer için de ateşi yaktı.

TALISCA YANGINI BAŞLADI

Fenerbahçeliler, sosyal medya hesaplarından Anderson Talisca yangını başlattı.

Jose Mourinho'nun veto ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını paylaşan taraftarlar, Brezilyalı yıldızın alınmamasına tepki gösterdi.

AZİZ YILDIRIM HATIRLATILDI

Bazı taraftarlar, Aziz Yıldırım'ın seçim öncesi yaptığı "Lukaku'yu Mourinho istiyor. Paulo Dybala ve Talisca da var, ayrıca Sörloth. Bunlardan ikisini halletsinler gerisini biz hallederiz" açıklamaları hatırlatarak alınmayan yıldızlar için yönetimi eleştirdi.

Oynadığı son 24 Süper Lig maçının 22'sine ilk 11'de başlayan ve sadece 1 gol atan Sebastian Szymanski'nin yetersiz performansı da Talisca'nın gündeme gelmesinde büyük rol oynadı.

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