Devre arasında kiralık kontratının iptal edilmesi beklenen Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'de kalma nedeni ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin sezona hızlı başlamış, özellikle ligde forma giydiği ilk 12 haftada 3 gol-3 asistlik performans sergilemişti. Yaşadığı sakatlık sonrası 4 maçta skora katkı veremeyen, Hatay, Konya ve Adana Demir maçlarında formasından uzak kalan Fransız yıldız için 'ayrılacak' iddiaları ortaya atılmaya başlamıştı. Yönetimin yabancı kontenjanını açmak için Maximin'in gidişine sıcak baktığı söylenirken, bu karardan Mourinho'nun isteği ile vazgeçtiği öğrenildi.
Futbolcu, hocasıyla yaptığı görüşmede kendisine güvenilmesini istedi ve şampiyonluk sözü verdi. Portekizli çalıştırıcının "Sana güvenim tam" sözü ile moral bulan 27 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda şans bulduğu Göztepe maçındaki futboluyla kendini gösterdi.
Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de çıktığı 24 resmi maçta, 3 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.
'RASHFORD HİÇ MANTIKLI DEĞİL'
Talisca'yı karşılamaya gelen Fenerbahçe taraftarı, Sportif Direktör Branco'yu ablukaya alıp "Rashford" tezahüratları yapmış, sosyal medyada 'Rashford Fener'e' etiketi açılmıştı. Konuyla ilgili açıklama Asbaşkan Acun Ilıcalı'dan geldi.
İngiltere'den Sky Sports'a konuşan Ilıcalı, "Rashford harika bir oyuncu. Ancak takımınızda, bazı planlarınız olduğunda, aynı pozisyonda birbirine çok benzeyen iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil" ifadelerinde bulundu.
Ilıcalı, "Mourinho ünlü bir futbolcunun transferini istedi mi, Rashford gibi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Mourinho'yu biliyorsunuz, size onu övmemin gereği yok. 'Bu oyuncuyu istiyorum' gibi bir stresi omuzlarımıza yüklemedi. Hiç transfer yapmasaydık da Mourinho için durum iyiydi. 'Ben bu kadromla iyiyim, yeni oyuncular getirirseniz buna da tamamım' dedi. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak gerçekten büyük avantaj. Fenerbahçe'nin şu anki kadrosunu çok beğeniyor."
Fenerbahçe'nin sezon başında Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'den kiraladığı Allan Saint-Maximin sezona hızlı başlamış, özellikle ligde forma giydiği ilk 12 haftada 3 gol-3 asistlik performans sergilemişti. Yaşadığı sakatlık sonrası 4 maçta skora katkı veremeyen, Hatay, Konya ve Adana Demir maçlarında formasından uzak kalan Fransız yıldız için 'ayrılacak' iddiaları ortaya atılmaya başlamıştı. Yönetimin yabancı kontenjanını açmak için Maximin'in gidişine sıcak baktığı söylenirken, bu karardan Mourinho'nun isteği ile vazgeçtiği öğrenildi.
Futbolcu, hocasıyla yaptığı görüşmede kendisine güvenilmesini istedi ve şampiyonluk sözü verdi. Portekizli çalıştırıcının "Sana güvenim tam" sözü ile moral bulan 27 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda şans bulduğu Göztepe maçındaki futboluyla kendini gösterdi.
Allan Saint-Maximin, Fenerbahçe'de çıktığı 24 resmi maçta, 3 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.
'RASHFORD HİÇ MANTIKLI DEĞİL'
Talisca'yı karşılamaya gelen Fenerbahçe taraftarı, Sportif Direktör Branco'yu ablukaya alıp "Rashford" tezahüratları yapmış, sosyal medyada 'Rashford Fener'e' etiketi açılmıştı. Konuyla ilgili açıklama Asbaşkan Acun Ilıcalı'dan geldi.
İngiltere'den Sky Sports'a konuşan Ilıcalı, "Rashford harika bir oyuncu. Ancak takımınızda, bazı planlarınız olduğunda, aynı pozisyonda birbirine çok benzeyen iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil" ifadelerinde bulundu.
Ilıcalı, "Mourinho ünlü bir futbolcunun transferini istedi mi, Rashford gibi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Mourinho'yu biliyorsunuz, size onu övmemin gereği yok. 'Bu oyuncuyu istiyorum' gibi bir stresi omuzlarımıza yüklemedi. Hiç transfer yapmasaydık da Mourinho için durum iyiydi. 'Ben bu kadromla iyiyim, yeni oyuncular getirirseniz buna da tamamım' dedi. Böyle bir teknik direktöre sahip olmak gerçekten büyük avantaj. Fenerbahçe'nin şu anki kadrosunu çok beğeniyor."