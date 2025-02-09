Fenerbahçe'de 4000. gol heyecanı!

Fenerbahçe'de, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı hakim.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 4000. gol heyecanı!
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09 Şubat 2025 11:55
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertliler'de, Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor.

Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak.

Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti. 

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, İsmail, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko



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