Fenerbahçe'de 2.5 milyon euro elden kaçtı!

Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda elenerek çeyrek finale kalamazken maddi anlamda kayba uğradı ve 2.5 milyon euroluk gelirden mahrum kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de 2.5 milyon euro elden kaçtı!
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14 Mart 2025 09:37
Fenerbahçe, 3-1'in rövanşında Rangers'ı normal süre ve uzatmalarda 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, penaltılara giden maçta rakibine penaltı atışlarında 3-2 kaybetti ve Avrupa'ya veda etti.

Bununla birlikte Sarı-Lacivertliler'in elden kaçırdığı gelir de ortaya çıktı.

2.5 MİLYON EUROLUK GELİRDEN MAHRUM KALDI

Fenerbahçe, Rangers'a penaltılarda elenerek çeyrek finale kalamazken maddi anlamda kayba uğradı ve 2.5 milyon euroluk gelirden mahrum kaldı.

Katılım payı, gruplarda elde ettiği galibiyetler- beraberlikler ve bonuslar sonucunda temsilcimiz, Avrupa Ligi'ni 16.4 milyon Euro (651.5 milyon TL) gelirle kapattı. 

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