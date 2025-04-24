Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarına erteleme!

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in ligdeki maçları ertelendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarına erteleme!
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24 Nisan 2025 16:04
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, THY EuroLeague'deki maçları nedeniyle Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes maçlarının ertelendiğini duyurdu.

Yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Asım Pars Sezonu 27. haftasında oynanması planlanan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Fenerbahçe Beko ve Karşıyaka-Anadolu Efes müsabakaları, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in Turkish Airlines EuroLeague playoff çeyrek final serisi maçları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Müsabakaların oynanacağı yeni tarih, ilerleyen günlerde açıklanacaktır."

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