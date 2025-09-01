Fenerbahçe Beko, Talen Horton-Tucker'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe Beko, NBA tecrübesi bulunan genç oyuncu Talen Horton-Tucker ile anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki Amerikalı guard, son olarak Chicago Bulls forması giymişti.

BasketNews'un haberine göre, sarı-lacivertliler Horton-Tucker transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncunun kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

Talen Horton-Tucker, NBA kariyerinde Los Angeles Lakers, Utah Jazz ve son olarak Chicago Bulls formalarıyla toplam 305 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda maç başına ortalama 9,2 sayı, 2,6 ribaund ve 2,8 asist üretti.

Genç yaşına rağmen önemli bir NBA deneyimine sahip olan Horton-Tucker'ın, Fenerbahçe Beko'nun hem EuroLeague hem Türkiye Ligi hedeflerinde önemli rol üstlenmesi bekleniyor.