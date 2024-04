Fenerbahçe Beko, saha avantajını aldı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague Play-Off serisi ilk maçında As Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Salle Gaston Medecin'de oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın normal süresi 81-81 eşitlikle sonuçlandı. Uzatma bölümünde rakibine üstünlük kurmayı başaran sarı-lacivertli ekip, parkeden 95-91 galip ayrılarak seriyi 1-0'a getirdi. Bu sonucun ardından saha avantajını da eline geçiren Fenerbahçe, 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e adını yazdıracağı eşleşmede hedefine bir adım daha yaklaştı.



UZUNLARDAN BEKLENEN KATKI GELMEDİ



Fenerbahçe'nin Monaco ile karşılaştığı maçta sarı-lacivertli ekip, uzun oyunculardan beklenen katkııyı alamadı. Johnathan Motley'nin sakatlığı dolayısıyla oynamadığı maçta Sertaç Şanlı da erken faul problemine girince maçta sadece 6 dakika 53 saniye süre alabildi. Bir diğer pivot Georgios Papagiannis'ten de istediği verimi alamayan koç Sarunas Jasikevicius, Nigel Hayes-Davis'in 4 numara, Nate Sestina'nın ise 5 numara oynadığı beşlerle çözüm üretti. Kısa oyuncularının da karar anlarında aldığı sorumluluk sonucunda karşılaşmadan galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, seride avantajı eline geçirdi.



X FAKTÖR: NATE SESTINA



Fenerbahçe Beko'ya sezon başında katılan Nate Sestina, sezon başında özellikle EuroLeague'de takıma istenilen katkıyı veremedi. Itoudis döneminde aldığı kısıtlı sürelerle performans vermeye çalışan Sestina, Sarunas Jasikevicius'un gelişinin ardından istenilen seviyeye çıkmaya başladı. EuroLeague'de Baskonia ve Partizan karşısında alınan galibiyetlerde sergilediği performansla dikkat çeken Sestina, çarşamba oynanan Monaco maçında ise performansıyla tam not aldı. Kenardan gelerek 31 dakika 13 saniye süre alan ABD'li oyuncu, 4/5 üç sayılık isabetiyle 16 sayı üretti ve takımın en skorer 2'nci ismi oldu. EuroLeague kariyer sayı rekoru kırdığı maçta Sestina, 6 ribaund ve 1 top çalma ile birlikte 16 verimlilik puanı üretti.



HAYES-DAVIS KRİTİK ANLARDA YİNE SAHNEDE



Fenerbahçe'nin EuroLeague'deki en skorer ismi olan ve bu sezon gösterdiği perfomansla kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşayan Nigel Hayes-Davis, Monaco karşısında kritik anlarda aldığı sorumlulukla galibiyette pay sahibi oldu. İlk 3 periyotta tutuk bir görüntü sergileyen ve yalnızca 7 sayı üreten tecrübeli oyuncu, son periyotta ise 7 sayı üreterek Fenerbahçe'nin geri dönüşünde önemli rol oynadı. Uzatma bölümünde üst üste 5 kritik sayı üreten Hayes-Davis, kaydettiği 19 sayıyla karşılaşmanın en skorer iki isminden birisi oldu.



WILBEKIN'IN DURUMU NET DEĞİL



Fenerbahçe Beko'da As Monaco maçının 3'üncü periyodunda sakatlanarak soyunma odasına giden Scottie Wilbekin'in durumu netleşmedi. Tecrübeli oyuncunun 2'nci maç öncesindeki durumu bugün yapılacak olan detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.





