Fenerbahçe Beko'nun konuğu Real Madrid

Basketbolda THY EuroLeague'nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko, perşembe günü İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.



20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Mehdi Difallah (Fransa), Olegs Latisevs (Letonya), Guido Giovannetti (İtalya) hakem üçlüsü yönetecek.



FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK VAR



Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin ve Wade Baldwin IV'nin sakatlıkları devam ediyor.



FENERBAHÇE BEKO, İLK MAÇI KAZANDI



Ligde bir maç eksiği bulunan sarı-lacivertliler, 16 galibiyet, 8 mağlubiyet ile ikinci sırada bulunuyor.



İspanyol temsilcisi ise 25 karşılaşmada aldığı 13 galibiyet, 12 mağlubiyet ile 9. sırada kendine yer buldu.



Ligde karşı karşıya geldikleri son maçta Fenerbahçe, deplasmanda Real Madrid'i 82-70 mağlup etmişti.



JASIKEVICIUS: "TOP PAYLAŞIMINA ODAKLANMALIYIZ"



Sarunas Jasikevicius: "Real Madrid, EuroLeague'in en deneyimli takımlarından biri. Panathinaikos'a karşı aldığımız yenilginin ardından daha iyi bir basketbol sergilemeli ve bunun için de kendi oyunumuza konsantre olup Atina'da özellikle yetersiz kaldığımız top paylaşımlarına odaklanmalıyız. Real Madrid, yetenekli guardları ve boyalı alanda Tavares ile bizim için zorluk teşkil ediyor."



KHEM BIRCH: "GEREĞİNİ YAPMAMIZ GEREKİYOR"



Khem Birch: "Zorlu bir maç olacak. İki takım da son karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı. Bu yüzden sadece odaklanıp gereğini yapmamız gerekiyor. Taraftarlarımıza seslenmek istiyorum, gelin ve yüksek sesle bizi destekleyin çünkü yarın buna ihtiyacımız olacak."



