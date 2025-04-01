Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Barcelona'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 33. haftasında çarşamba günü İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Barcelona'yı ağırlayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Nisan 2025 15:19
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'in 33. haftasında çarşamba günü İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan ve play-off turunda ev sahibi avantajını elde eden sarı-lacivertli ekip, oynadığı maçlardan 22 galibiyet ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Ligde 18 galibiyet ve 14 yenilgisi olan Barcelona ise 7. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Barcelona 90-63 kazanmıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery