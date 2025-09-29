Fenerbahçe Beko'dan Zagars'ın sakatlığıyla ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımı forması giyen Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars'ın sakatlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arturs Zagars'ın, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında 27 Eylül Cumartesi günü TOFAŞ ile oynanan maçta kasık bölgesinden sakatlandığı kaydedildi.
Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 25 yaşındaki oyun kurucuda ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arturs Zagars'ın, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında 27 Eylül Cumartesi günü TOFAŞ ile oynanan maçta kasık bölgesinden sakatlandığı kaydedildi.
Yapılan sağlık kontrollerinin ardından 25 yaşındaki oyun kurucuda ikinci evre kas yaralanması tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.