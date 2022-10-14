Fenerbahçe Beko'dan 2'de 2

Basketbol THY EuroLeague'nin ikinci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i 86-71 mağlup etti.



Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda ikinci galibiyetini aldı. Maccabi Tel Aviv ise ilk yenilgisini yaşadı.



Dengeli başlayan karşılaşmada Brown ve Poythress ile etkili olan Maccabi Tel Aviv Calathes'in yönlendirdiği hücumlardan bulduğu sayılarla karşılık veren Fenerbahçe Beko, birinci periyodu 23-20 önde bitirdi.



İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü eline geçiren Fenerbahçe, Wilbekin'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 42-30. Sarı-lacivertli takım, 9 oyuncusundan skor katkısı aldığı ilk yarıyı 46-32 üstün tamamladı.



Üçüncü periyotta da hız kesmeyen Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis'in isabetli dış atışıyla 23. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 56-36. Maccabi Tel Aviv, Baldwin'in skorer performansıyla 28. dakikada farkı 13'e çekti: 61-48. Sarı-lacivertliler, son çeyreğe 65-52 önde girdi.



Dördüncü çeyrekte toparlanan Maccabi Tel Aviv, Martin'in 3 sayılık basketiyle 33. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 67-60. Calathes ve Guduric'in peş peşe kaydettiği isabetli 4 atışla farkı açan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 86-71 galip ayrıldı.



Müsabakayı Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş da takip etti.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Piotr Pastusiak (Polonya)



Fenerbahçe Beko: Wilbekin 12, Calathes 13, Pierre 3, Hayes-Davis 8, Motley 15, Edwards 4, Jekiri 4, Guduric 23, Booker 4



Maccabi Tel Aviv: Brown 13, Baldwin 14, Poythress 10, Nebo 12, Colson 5, Martin 5, Menco, Sorkin 8, Dibartolomeo 2, Hollins 2, Ziv



1. Periyot: 23-20



Devre: 46-32



3. Periyot: 65-52





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