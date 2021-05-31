Fenerbahçe Beko'da final öncesi 3 kritik sakatlık!

ING Basketbol Süper Ligi finalinde Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da kritik eksikler bulunuyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko'da final öncesi 3 kritik sakatlık!
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31 Mayıs 2021 11:18
Euroleague Final Four nedeniyle ara verilen ING Basketbol Süper Ligi play-off'larında final serisi Perşembe günü başlayacak.

Anadolu Efes ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko'da final öncesi çok kritik sakatlıklar bulunuyor.

PIERRE SEZONU KAPATTI

Ayak bileğindeki sakatlık sonucu Dyshawn Pierre sezonu kapattı.

VESELY'NİN DURUMU BELİRSİZ

Karşıyaka serisinin son maçında ayak bileğinden sakatlanan Jan Vesely'nin durumu belirsizliğini koruyor.

DE COLO YA MASKEYLE YA DA HİÇ

Aynı maçta burnu kırılan Nando De Colo ya oynamayacak, ya da maskeyle oynamaya çalışacak.

Serinin ilk üç maçının programı açıklandı. Statüye göre üç maç kazanan taraf şampiyon olacak.


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