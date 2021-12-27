Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi!

Fenerbahçe Beko ile Büyükçekmece Basketbol arasında 2 Ocak'ta oynanması planlanan müsabaka ileri bir tarihe ertelendi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi!
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27 Aralık 2021 13:25
Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol ile 2 Ocak tarihinde oynayacakları müsabakanın rakibin en az 6 sporcusu için Karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında 2 Ocak Pazar günü Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı karşılaşma, rakip takımın en az altı sporcusunda COVID-19 pozitif vakalara rastlanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Rakibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; sporcuların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

 

 


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