Fenerbahçe Beko-Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi!

Fenerbahçe Beko, Büyükçekmece Basketbol ile 2 Ocak tarihinde oynayacakları müsabakanın rakibin en az 6 sporcusu için Karantina uygulaması başlatılmış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.



İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:



Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın, ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında 2 Ocak Pazar günü Büyükçekmece Basketbol ile oynayacağı karşılaşma, rakip takımın en az altı sporcusunda COVID-19 pozitif vakalara rastlanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.



Rakibimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; sporcuların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.













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