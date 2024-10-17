Fenerbahçe Beko, Almanya'da galip!

THY Euroleague'in 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin'i 78-71 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Beko, Almanya'da galip!
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17 Ekim 2024 22:37
Son güncelleme 17 Ekim 2024 22:55
THY Euroleague'in 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alba Berlin ile karşı karşıya geldi.

Uber Arena'da oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 78-71 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 4 maçta 3. galibiyetini aldı. Alba Berlin ise 4 maçta 3. kez yenildi.

Salon: Uber Arena

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Alberto Baena (İspanya), Denis Hadzic (Hırvatistan)

Alba Berlin: Hermannsson 13, Olinde 12, Mattisseck, Wetzell 5, Koumadje 4, Procida, Spagnolo 13, Mcdowell-White 2, Schneider 8, Bean 2, Willams 12

Fenerbahçe Beko: Baldwin 13, Hall 2, Hayes-Davis 14, Colson 2, Sertaç Şanlı 3, Melli 12, Tarık Biberovic 12, Pierre 6, Zagars 5, Marjanovic 8, Birch 1

1. Periyot: 16-15

Devre: 31-38

3. Periyot: 47-58

Beş faulle oyundan çıkan: 39.05 Williams (Alba Berlin)

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