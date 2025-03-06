Fenerbahçe, aynı hafta iki büyük maç yapacak!

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşti.
Sarı-Lacivertliler, 30 Mart'ta Bodrumspor ile oynayacağı deplasman karşılaşması sonrası hafta içi Galatasaray ile oynayacak.
2-3 Nisan'da yapılacak karşılaşma Kadıköy'de oynanacak.
Fenerbahçe, Galatasaray ile kupa mücadelesinin hemen ardından evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, aynı haftada kupada Galatasaray ile oynamasının ardından Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Sarı-Lacivertliler, 30 Mart'ta Bodrumspor ile oynayacağı deplasman karşılaşması sonrası hafta içi Galatasaray ile oynayacak.
2-3 Nisan'da yapılacak karşılaşma Kadıköy'de oynanacak.
Fenerbahçe, Galatasaray ile kupa mücadelesinin hemen ardından evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, aynı haftada kupada Galatasaray ile oynamasının ardından Fenerbahçe ile karşılaşacak.