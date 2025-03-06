Fenerbahçe, aynı hafta iki büyük maç yapacak!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşılaşmasının ardından Trabzonspor ile evinde oynayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, aynı hafta iki büyük maç yapacak!
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06 Mart 2025 15:01
Son güncelleme 06 Mart 2025 15:06
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşti. 

Sarı-Lacivertliler, 30 Mart'ta Bodrumspor ile oynayacağı deplasman karşılaşması sonrası hafta içi Galatasaray ile oynayacak.

2-3 Nisan'da yapılacak karşılaşma Kadıköy'de oynanacak. 

Fenerbahçe, Galatasaray ile kupa mücadelesinin hemen ardından evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, aynı haftada kupada Galatasaray ile oynamasının ardından Fenerbahçe ile karşılaşacak.
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