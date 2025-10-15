16 Ekim
Fenerbahçe aradığı 8 numarayı buldu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fred'in performansından memnun olmadığı için yönetiminden orta sahaya Wendel takviyesi talep etti.

calendar 15 Ekim 2025 10:27
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe aradığı 8 numarayı buldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de 8 numara transferi için düğmeye basıldı.

Teknik Direktör Domenico Tedesco, Fred'in performansından memnun değil ve Brezilyalı futbolcunun oyun sistemine uymadığını düşünüyor. Tedesco, bu bölgeye transfer talep etti.

Sarı-lacivertli yönetim, Zenit'ten Wendel ile Juventus'tan ABD'li McKennie'yi radarına aldı. Hedefteki ilk isim geçmiş dönemlerde de gündeme gelen Wendel. 

GÜNDEMDE İKİ TAKVİYE VAR

Devre arası transfer döneminde hem oyuncuyla hem de kulübüyle görüşecek olan Fenerbahçe'nin gündeminde stoper ve forvet transferi de var.

Jhon Duran'daki sakatlık riski, En Nesyri'nin formsuzluğu ve Cenk'in kadro dışı kalması nedeniyle bir golcü transferi kaçınılmaz görünüyor. Başkan Sadettin Saran ile yöneticiler, yıldız bir ismi kadroya katmak için temaslara başlayacak. 



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
