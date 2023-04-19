Fenerbahçe Alagöz Holding, basınla buluştu

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, basın mensuplarıyla bir araya geldi.Ataşehir'deki Metro Enerji Spor Salonu'nda düzenlenen medya gününe; yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, genel menajer Arzu Özyiğit, başantrenör Marina Maljkovic ve sarı-lacivertli basketbolcular katıldı.Organizasyonda basketbolcular,pankartı önünde fotoğraf çektirdi.Etkinlikte basın mensuplarına açıklamada bulunan Maljkovic, Fenerbahçe'ye Avrupa Ligi şampiyonluğu için geldiğini belirterek,diye konuştu.Fenerbahçe'nin daha önce birçok kez finalde kaybettiğinin hatırlatılması üzerine Sırp başantrenör,ifadelerini kullandı.Maljkovic, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile yarın yapacakları ikinci maçla ilgili,değerlendirmesinde bulundu.Sarı-lacivertli taraftarların kendilerine verdiği desteğe değinen tecrübeli başantrenördiyerek sözlerini tamamladı.