Fenerbahçe, 7. Türkiye Kupası için sahada

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 11 Haziran Pazar günü Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, kupayı 7. kez müzesine götürmeye çalışacak.
Daha önce bu organizasyonda 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 4 senenin ardından yeniden final heyecanı yaşayacak.
Son finaline 2017-2018 sezonunda çıkan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevincinden uzak kalmıştı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 18'inci finaline çıkacak.
Son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak sarı-lacivertliler, bu süreçte sadece 2 kez kupaya uzandı. Fenerbahçe, söz konusu toplam 17 finalde ise sadece 6 kez kupa alabildi.
- 2'şer kez üst üste final oynadı
Fenerbahçe, 2'şer defa üst üste 2 sezon final oynama başarısı gösterdi.
Söz konusu durumu ilk defa 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında yaşayan sarı-lacivertliler, ilkinde Galatasaray'a 5-1, ikincisinde ise Beşiktaş'a 3-2 yenilerek kupaya uzanamadı.
Fenerbahçe, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında da finale kaldı. Sarı-lacivertliler, ilkinde Bursaspor'u 4-0 mağlup ederken, ikincisinde Trabzonspor'u 1-0 ile geçti ve 2 kez üst üste kupa sevinci yaşadı.
- Kupaları
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardığı sezonlar şöyle:
- Finalleri
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadığı 17 sezon şunlar:
Daha önce bu organizasyonda 6 kez mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, 4 senenin ardından yeniden final heyecanı yaşayacak.
Son finaline 2017-2018 sezonunda çıkan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevincinden uzak kalmıştı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 18'inci finaline çıkacak.
Son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşayacak sarı-lacivertliler, bu süreçte sadece 2 kez kupaya uzandı. Fenerbahçe, söz konusu toplam 17 finalde ise sadece 6 kez kupa alabildi.
- 2'şer kez üst üste final oynadı
Fenerbahçe, 2'şer defa üst üste 2 sezon final oynama başarısı gösterdi.
Söz konusu durumu ilk defa 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında yaşayan sarı-lacivertliler, ilkinde Galatasaray'a 5-1, ikincisinde ise Beşiktaş'a 3-2 yenilerek kupaya uzanamadı.
Fenerbahçe, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında da finale kaldı. Sarı-lacivertliler, ilkinde Bursaspor'u 4-0 mağlup ederken, ikincisinde Trabzonspor'u 1-0 ile geçti ve 2 kez üst üste kupa sevinci yaşadı.
- Kupaları
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı başardığı sezonlar şöyle:
|SEZON
|TAKIMLAR
|SONUÇ
|2012-2013
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-0
|2011-2012
|Fenerbahçe-Bursaspor
|4-0
|1982-1983
|Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu
|2-1, 2-0
|1978-1979
|Fenerbahçe-Altay
|1-2, 2-0
|1973-1974
|Fenerbahçe-Bursaspor
|0-1, 3-0
|1967-1968
|Fenerbahçe-Altay
|2-0, 0-1
- Finalleri
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadığı 17 sezon şunlar:
|Sezon
|Takımlar
|Sonuç
|2017-2018
|Akhisarspor-Fenerbahçe
|3-2
|2015-2016
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0
|2012-2013
|Fenerbahçe-Trabzonspor
|1-0
|2011-2012
|Fenerbahçe-Bursaspor
|4-0
|2009-2010
|Trabzonspor-Fenerbahçe
|3-1
|2008-2009
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|4-2
|2005-2006
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|3-2
|2004-2005
|Galatasaray-Fenerbahçe
|5-1
|2000-2001
|Gençlerbirliği-Fenerbahçe
|1-1 (6-3 Pen.)
|1995-1996
|Galatasaray-Fenerbahçe
|1-0, 1-1
|1988-1989
|Beşiktaş-Fenerbahçe
|1-0, 2-1
|1982-1983
|Fenerbahçe-Mersin İdman Yurdu
|2-1, 2-0
|1978-1979
|Fenerbahçe-Altay
|1-2, 2-0
|1973-1974
|Fenerbahçe-Bursaspor
|0-1, 3-0
|1967-1968
|Fenerbahçe-Altay
|2-0, 0-1
|1964-1965
|Galatasaray-Fenerbahçe
|0-0, 1-0
|1962-1963
|Galatasaray-Fenerbahçe
|2-1, 2-1
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