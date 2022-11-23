Fenerbahçe, 2023'te çeşitli uluslararası turnuvalara katılacak!

Fenerbahçe Futbol Akademi takımları, 2023'te çeşitli uluslararası turnuvalara katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, 2023'te çeşitli uluslararası turnuvalara katılacak!
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23 Kasım 2022 16:34
Fenerbahçe Futbol Akademi takımları, 2023 yılında bünyesindeki çeşitli yaş gruplarıyla uluslararası turnuvalarda yer alacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geleceğin Fenerbahçe'si" vizyonuyla, Fenerbahçe ve milli takımlara profesyonel futbolcu yetiştirmek için faaliyetlerine devam eden Fenerbahçe Futbol Akademisi'nin, çeşitli yaş grubu takımlarıyla her yıl olduğu gibi 2023'te de uluslararası turnuvalarda yer almayı sürdüreceği belirtildi.

2022 yılında 10 ve 11 yaş altı takımlarıyla Almanya Derewa Cup, 13 yaş altı takımıyla Charity Masters, 17 yaş altı takımıyla İtalya Scopigno Cup ve 16 yaş altı takımıyla da İspanya Mad Cup gibi uluslararası turnuvalarda boy gösteren akademi takımlarının, 2023 yılında da kesinleşen en az 5 turnuvada yer alacağı bildirildi.

Fenerbahçe genç takımlarının yer alacağı kesinleşen turnuvalar ve tarihleri şöyle:

İzmir Cup: 12 yaş altı, 6-9 Nisan 2023

Brussels Football European Cup: 10 yaş altı, Belçika-Brüksel, 8-10 Nisan 2023

International Hohenzollern Cup: 10 yaş altı, Almanya-Hechingen, 15-16 Nisan 2023

All-Stars Cup: 16 yaş altı, Çekya-Prag

Mad Cup: 17 yaş altı, İspanya-Madrid, 23-28 Haziran 2023.

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