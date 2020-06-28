Fatih Terim'in yeni 8'i: Ömer Bayram

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir'le kritik bir maça çıkacak. Şampiyonluk umutlarını gelecek haftalara taşımak isteyen sarı-kırmızılı takımın mutlaka kazanması gerekiyor. Deneyimli teknik adam Fatih Terim, bu zorlu maçta Fenerbahçe deplasmanında kazandıkları oyun planı ile çıkacak.

Fatih Terim'in yeni 8'i: Ömer Bayram
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28 Haziran 2020 11:44
Hafta boyunca Başakşehir'i analiz eden Fatih Terim, ilk 11'ini ve taktiğini belirledi. Terim'in şifresi Kadıköy'de 3-1'lik Fenerbahçe zaferini elde eden takım olacak.

Derbideki gibi Seri ön liberoda, Belhanda ile Ömer Bayram 8 numara pozisyonunda olacak. Orta sahada birbirlerine yakın oynayarak yardım edecek bu üçlü, savunma arkasına atacağı toplarla Onyekuru'yu gol pozisyonuna sokmaya çalışacak.

Onyekuru'ya soldan Emre Akbaba, sağdan Feghouli destek verecek. Marcao'nun yokluğunda stopere çekilen Lemina ise geriden oyun kuran isim olacak. Cezalı Mariano yerine sağ bekte Martin Linnes görev yapacak.

TAYLAN YEDEK GÜÇ OLACAK

7 Eksiği bulunan Galatasaray'da yedek kulübesini Berk Balaban, Emin Bayram, Yunus Akgün ve Erencan Yardımcı gibi altyapıdan isimler tamamlayacak.

Rize'de ve Gaziantep FK maçında 5'er oyuncu değişikliği yapan Fatih Terim bu kez zorunda kalmadıkça oyuna müdahale etmeyecek. Taylan Antalyalı, Fatih Terim'in Başakşehir karşısında hamle oyuncusu olacak.



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