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Fatih Terim'in Galatasaray'ın golündeki büyük sevinci

Fatih Terim, Galatasaray'ın Göztepe karşısında 1-1'i yakaladığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'in Galatasaray'ın golündeki büyük sevinci
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24 Aralık 2017 20:07
Galatasaray'a 4. kez geri dönen Fatih Terim, Göztepe karşısında 1-1'i yakaladıkları golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Garry Rodrigues'in Bafetimbi Gomis ile yaptığı verkaçın ardından ceza alanına girerek güzel bir vuruşla ağları bulduğu pozisyon sonrası Terim, sağ yumruğunu sallayarak sevinç gösterisinde bulundu. Terim'in bu sevinci, Galatasaray taraftarı tarafından sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Deneyimli hoca, bunun ardından ise Göztepe'nin attığı golde penaltı pozisyonunun içinde yer alan Maicon'u yanına çağırarak uyarılar yaptı.



Fatih Terim'in 2. goldeki sevinci



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